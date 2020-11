Nissan Juke recebe WiFi integrado

By Guilherme André on 12 Novembro, 2020





Se é um consumidor que dá importância à tecnologia quando se fala em comprar um veículo novo, então esta novidade é para si. O Nissan Juke é o primeiro Nissan a ter ligação WiFi integrada. De facto, os clientes podem ligar até sete equipamentos e tudo isto pode ser controlado pelo sistema de infotainment, informações essas passadas pelo ecrã central de oito polegadas. A Nissan relembra que este sistema de conectividade está presente de série na variante N-Connecta que, para além disso, garante a ligação ao smartphone através de Apple CarPlay e Android Auto.

Mas como é que tenho internet num carro? A resposta é simples. A marca nipónica assinou uma parceria com a Orange, bem como todos os parceiros de comunicações em 15 países europeus. Assim, os clientes vão poder escolher entre pacotes de dados de 2, 5, 10 ou 50 GB, conforme a necessidade de cada um. Por fim, de recordar que o Nissan Juke N-Connecta está disponível em Portugal com preços a começar nos 19 500€.

Fonte: Nissan

