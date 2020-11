Nissan mostra renovada Navara

By Guilherme André on 5 Novembro, 2020















A Nissan mostrou as primeiras imagens da renovada Navara. A pick-up nipónica ganha mais argumentos, mas também uma nova versão. Começando pelo exterior, é na dianteira que conhecemos as principais mudanças. De facto, a nova grelha é maior e conta com uma moldura prateada, enquanto o para-choques foi redesenhado. Para além disso, recebe novos faróis LED e percebemos que os faróis de nevoeiro mudaram de sítio. Atrás a principal novidade é a inclusão do nome Navara na tampa da mala.

A atualização também continua no interior onde encontramos algumas estreias, como é o caso do volante. A isto acrescentamos a utilização do mais recente sistema de infotainment da Nissan e, por isso, recebe a cada vez mais comum conectividade com smartphone através de Android Auto e Apple CarPlay. No capítulo dos assistentes à condução, de referir travagem automática de emergência ou aviso de colisão dianteira no equipamento de série. Passando para debaixo do capot, aqui não há mudanças, ou seja, falamos do motor Diesel de 2.3 litros dCi com 160 cavalos. Por fim, a pick-up que chega aos mercados europeus somente em 2021 vai receber uma nova variante denominada Pro-4X. Esta distingue-se pela inclusão de equipamento exterior que confere uma maior robustez, como é o caso de proteções em plástico nas cavas de roda, mas também detalhes a preto.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI