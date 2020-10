Nissan Navara recebe atualização e já tem data de lançamento

By Guilherme André on 27 Outubro, 2020

A Nissan Navara passou por uma renovação e está prestes a ser apresentada. De facto, a marca nipónica revelou um pequeno teaser com todas as gerações da Navara e uma breve imagem do facelift onde afirmou que o lançamento será no dia 5 de novembro. Apesar de se ver pouco, percebemos que vai receber uma frente redesenhada com novos faróis. Atrás deverá incorporar, igualmente, farolins com novo formato. Tudo isto será acompanhado por uma atualização tecnológica no interior onde, muito provavelmente, vamos encontrar um ecrã central de maiores dimensões.

Ao que tudo indica deverá ainda receber novos revestimentos e mais assistentes à condução, um reforço face aos apresentados em 2014 quando a pick-up foi lançada. Quanto a motores ainda não há confirmações, contudo, deve receber novos braços de suspensão com o objetivo de tornar a pick-up mais confortável. Por fim, os clientes vão poder escolher entre o formato de cabina dupla ou king cab.

