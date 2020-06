Nissan Rogue é a versão americana do X-Trail europeu e acaba de ser revelado

By José Manuel Costa on 15 Junho, 2020

















































































O novo Rogue/X-Trail, reclama a Nissan, é mais seguro e mais prático que anteriormente, sendo o novo X-Trail construído sobre a receita de sucesso do atual modelo.

Apesar de ser uma evolução, o novo X-Trail tem grandes diferenças face ao atual modelo e reflete já a nova linguagem de estilo inaugurada com o Juke. O Rogue/X-Trail marca a diferença pelas linhas mais angulares, pela frente a descer onde está a grelha “Double V-Motion grille”, os faróis rasgados, os nichos dos faróis de nevoeiro, o tejadilho flutuante que pode ser pintado numa cor contrastante. Os espelhos estão montados na porta.

Curiosamente, o novo X-Trail está mais compacto: tem menos 2,54 mm de distância entre eixos, menos 53,3 mm no tejadilho e 43,2 mm no comprimento. O X-Trail utiliza uma versão melhorada da plataforma CMF C/D, estando apontado às famílias. A Nissan diz que o Rogue/X-Trail está mais neutro que anteriormente, sendo mais fácil de conduzir e mais entusiasmante que até agora, com uma direção renovada, mais direta e rápida e o berço do motor suspenso, agora, por seis apoios rígidos. A suspensão traseira multibraços foi revista.

O X-Trail está mais espaçoso, oferecendo mais 15,24 mm de espaço para as pernas e 18 mm de espaço em altura. O que desaparece é a terceira fila de bancos. A bagageira desce de um total de 1112 para 1033 litros, chegando aos 2.098 litros quando antes o valor era de 1.982 litros.

Em termos de habitabilidade, a Nissan revelou todos os números: espaço para a cabeça à frente (1.043 mm), espaço em largura para as ancas (1,374 mm), espaço para as pernas à frente (1.054 mm), espaço para a cabeça atrás (995 mm), espaço em largura para as ancas atrás (1,356 mm) e espaço para as pernas atrás (998 mm).

No interior, o sistema de info entretenimento receberá um ecrã de 8 polegadas, terá Andoid Auto e Apple CarPlay, um ecrã de 9 polegadas como opcional, sendo que este traz consigo o sistema de navegação e um equipamento de topo. O painel de instrumentos passa a ter um ecrã de 7 polegadas e as versões de topo podem contar com um painel de instrumentos totalmente digital com 12,3 polegadas e um “head up display” com 10,8 polegadas a cores. Depois há estofos em pele, o sistema Pro Pilot, acesso Apple Car Play sem fios, carregamento do smartphone sem fios, sistema de som Bose com 10 altifalantes. As jantes são de 19 polegadas.

A gama de motores para a versão europeia ainda não é conhecida e os detalhes de equipamento também não.

