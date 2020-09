Nissan Z Proto já tem estreia marcada

By Guilherme André on 2 Setembro, 2020

A Nissan prepara-se para aumentar a oferta de desportivos com o sucessor do 370Z. Para tal, deixam um pequeno teaser do que podemos esperar no dia 16 de setembro quando for apresentado o Nissan Z Proto, o primeiro protótipo do próximo membro da família Z. Ao que os rumores têm indicado, deve adotar o nome 400Z e combina 50 anos de herança.

A utilização da palavra “Proto” não é nova no seio da marca nipónica, de facto, já vimos isso em nomes como o GT-R Proto, o protótipo que deu origem ao R35. No teaser a Nissan decidiu juntar todas as gerações Z, bem como o novo logo. Por enquanto as informações continuam um mistério, mas é possível que o desportivo chegue aos 400 cavalos de potência. Contudo, temos de aguardar pelo dia 16 de setembro para descobrir mais sobre o mais recente membro da família Z da Nissan.

