Nissan Z vai ter versão com caixa manual

By Guilherme André on 10 Setembro, 2020

A Nissan revelou novo teaser do Nissan Z Proto, o primeiro protótipo do próximo membro da família Z, que vai ser apresentado a 15 de setembro. No pequeno vídeo em baixo a marca nipónica decidiu mostrar mais detalhes do desportivo, nomeadamente no interior. Os fãs devem estar contentes, visto que o próximo Z vai ter uma versão com transmissão manual e travão de mão manual, algo cada vez mais raro de se encontrar.

Parece cada vez mais evidente que a Nissan pretende criar um carro inspirado no passado, muito provavelmente pensado para os mais puristas. Para além do interior, o vídeo mostra pequenos detalhes do exterior como as jantes ou o novo logo Z e tração traseira. Com cerca de uma semana para a revelação do veículo é cada vez mais evidente que podemos esperar pelo menos mais um teaser do novo desportivo da marca nipónica.

