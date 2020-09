Nova temporada de Top Gear já tem data de estreia

By Guilherme André on 4 Setembro, 2020

A icónica série Top Gear está de volta para aquela que é a 28ª temporada. Protagonizada pelo trio Freddie Flintoff, PAddy McGuiness e Chris Harris, os novos episódios garantem viagens, aventuras, carros e muita diversão. Com estreia marcada para dia 8 de setembro no canal Blaze, a série pretende manter o legado de sucesso que a caracteriza.

Nesta nova temporada podemos esperar bungee jumping de carro, corridas radicais entre supercarros e aviões, viagens por países como o Perú entre muitas outras coisas. Sem contar com demonstração de carros novos e ainda a inclusão de convidados famosos. De referir que desde a chegada do Top Gear ao Blaze em maio, que as audiências têm sido positivas entre o público português.

