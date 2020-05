Novo Audi RS3 terá mais de 400 CV e encarnará o espírito do Audi Quattro

By José Manuel Costa on 18 Maio, 2020





O novo A3 vai ter uma versão RS com mais de 400 CV, extraídos do bloco de cinco cilindros turbo.

Sim, é verdade, o A3 tem na carroçaria de base, desde logo, um aspeto muito musculado que lembra, muito, o Audi Quattro. A versão RS4 tem um motor de cinco cilindros, será ainda mais musculado e com tração integral. Pouco mais se sabe sobre o carro, mas o grande alvo da Audi será o Mercedes A45 AMG.

