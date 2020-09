Novo Citroën C4 chega a Portugal por 24 908€

By Guilherme André on 18 Setembro, 2020













A Citroën mudou radicalmente o design do novo C4 que chega agora a Portugal. Posicionado no segmento de berlinas compactas, apresenta opções a combustão, mas também 100% elétrica. Com um exterior completamente diferente, destaca-se pela assinatura luminosa LED em “V” e uma postura mais musculada. Já no interior, a Citroën conjuga conforto, modernismo e um bom recheio tecnológico.

Em Portugal, o Citroën C4 está disponível em quatro níveis de equipamento: A Feel, versão de entrada, junta jantes de 18 polegadas, óticas e faróis de nevoeiro LED, suspensão com batentes hidráulicos progressivos, ajuda de estacionamento traseiro, climatização automática bi-zona e ecrã central de 10 polegadas. De seguida encontramos o Feel Pack que acrescenta bancos Advance Comfort, head-up display, câmara de marcha-atrás e navegação.

Já o Shine aumenta o recheio com acesso e arranque mãos livres, Drive Assist com regulador de velocidade adaptativo e função Stop&Go e Pack Safety 2. Por fim, o topo de gama Shine Pack conjuga bancos dianteiros aquecidos, sistema de som premium e condução semi-autónoma de nível 2.

Tudo isto pode ser distribuído por três motorizações. Na combustão a gasolina, surge o bloco 1.2 PureTech com 130 cavalos que pode estar associado a uma caixa manual de seis velocidades ou automática de oito. Já no Diesel a opção está equipada com o 1.5 BlueHDi de 130 cavalos e transmissão auto de 8 velocidades. Por fim, para quem procura uma versão elétrica, o novo ë-C4 recorre a um propulsor elétrico com 136 cavalos, alimentado por uma bateria de 50 kWh que garante uma autonomia de 350 km com um único carregamento.

No que diz respeito a preços, o novo Citroën C4 começa nos 24 908€ (1.2 PureTech CM6 Feel) e pode ir até aos 34 908€ (1.5 BlueHDi Shine Pack) nas variantes a combustão. Já o elétrico ë-C4 vai dos 37 607€ até 41 407€. Todos os preços já disponíveis no site oficial da marca.

