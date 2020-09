Novo Hummer elétrico vai conseguir andar como os caranguejos

By Guilherme André on 18 Setembro, 2020

O Hummer vai regressar como veículo elétrico da marca GMC da General Motors, uma boa notícia para quem é fã do imponente jipe americano. Mas enquanto não conhecemos o produto final, a GM vai mostrando pequenos teasers para aguçar o interesse dos possíveis interessados. Desta vez, revelaram uma tecnologia, no mínimo, curiosa. O Hummer EV vai ter um sistema denominado “Crab Mode”, ou modo Caranguejo. Isto significa que vai poder andar na lateral, tal como o animal que dá nome ao sistema. Este dado vai ajudar a realizar manobras fora de estrada e o processo é muito simples. Ao selecionar este modo, as rodas traseiras giram na mesma direção das dianteiras.

Para já sabemos que o Hummer EV vai chegar em 2021 e vai debitar 1000 cavalos de potência. Com carroçaria pick-up, este modelo foi criado para combater com rivais como Tesla Cybertruck, Rivian R1T ou Ford F-150 elétrica.

