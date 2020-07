Novo i30N “apanhado” no Nurbugring a fundo e com a Caixa DCT do Veloster N

By José Manuel Costa on 13 Julho, 2020

O sucesso do i30N levou a Hyundai a criar nova geração do desportivo, recebendo as alterações de estilo do i30 “normal” e a caixa de dupla embraiagem do Veloster N.

As novidades em termos de estilo serão as mesmas do i30 “normal”, com incidência na frente e na traseira. O carro surge ainda com muita camuflagem, porque os dois extremos do carro receberão novo tratamento estético, mais agressivo e desportivo.

O motor continuará a ser o bloco de 2.0 litros com 250 ou 275 CV e 378 Nm de binário. A tração será, sempre, às rodas dianteiras e terá de série um diferencial autoblocante de controlo eletrónico. A versão com caixa manual continuará a ser oferecida, mas agora recebe o reforço da unidade de dupla embraiagem com 8 velocidades que já está no Veloster N. Esta unidade tem várias diferenças como o “N Grin Shift” que aumenta o binário em 7% ao permitir um “overboost” do turbo durante 20 segundos. O “N Power Shift” entra em ação quando o acelerador está a mais de 90% do seu curso, fazendo passagens de caixa precisas e velozes de forma a maximizar a performance.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI