Novo Nissan Qashqai adiado para 2021

By Guilherme André on 7 Setembro, 2020

A pandemia de coronavírus trouxe várias dificuldades ao mundo automóvel. De facto, são muitos os casos de carros novos que deveriam ter sido apresentados ou começado a ser produzidos, mas que foram atrasados devido a todas complicações causadas pela pandemia. De acordo com o Financial Times, o Nissan Qashqai foi um desses casos ao qual se juntaram questões relacionadas com o Brexit. A mesma fonte indica que a produção do SUV foi atrasada e só deve começar em abril de 2021.

De recordar que o Nissan Qashqai é produzido em Sunderland, Reino Unido, fábrica essa que exporta aproximadamente 250 mil carros anualmente para toda a Europa e, desse número, dois terços são Qashqai. Isto demonstra bem o porquê de o modelo nipónico ser o mais vendido em solo europeu, ao registar mais de 200 mil unidades entregues desde 2010, sendo que a atual geração já se encontra no mercado desde 2014.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI