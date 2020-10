Novo Opel Crossland ganha estética semelhante ao Mokka

By Guilherme André on 7 Outubro, 2020

























Depois do Mokka, a Opel revela agora a atualização do Crossland. O SUV ganha um visual dinâmico ao adotar a nova “cara” da marca e deixa cair a letra “X” na designação. Assim, o Opel Vizor torna os faróis e grelha interligados em toda a largura do automóvel. Já na traseira os grupos óticos estão escurecidos que reforçam a assinatura luminosa em forma de asa. De referir ainda as novas proteções inferiores na dianteira e traseira, faróis de nevoeiro dianteiros em LED e jantes de 16 e 17 polegadas.

Quanto ao interior, o visual está bastante idêntico, mas com curiosidades para os clientes. É o caso dos bancos traseiros que deslizam longitudinalmente até 150 mm, aumentando assim, o espaço da bagageira de 410 para 520 litros. O rebatimento da segunda fila de bancos aumenta a capacidade para até 1255 litros. Para além disso, a nova suspensão garante, de acordo com a marca, um bom conforto a todos os passageiros. No que diz respeito a conectividade, destaque para o ecrã central de oito polegadas que pode receber três tipos de infotainment (Rádio BT, Rádio Multimédia ou Multimédia Navi Pro.

Passando para a gama de motores, aqui encontramos soluções Diesel e a gasolina. Começando pelo Diesel, os clientes têm à disposição o motor 1.5 Turbo D com dois níveis de potência: 110 ou 120 cavalos. A variante mais contida está associada a uma caixa manual de seis velocidades, enquanto o segundo recorre à transmissão automática de seis velocidades. Já na gasolina há quatro opções. Falamos do 1.2 atmosférico com 83 cv e 118 Nm e caixa manual de cinco velocidades. Existe ainda o 1.2 Turbo com 110 cv e 205 Nm (caixa manual de seis vel.) e o mesmo motor com 130 cv e 230 Nm (com caixa manual de seis vel., ou automática de seis vel.).

No capítulo dos assistentes à condução, a Opel realizou um reforço no Crossland. No SUV podemos encontrar, Head-Up Display, alerta de colisão dianteira, alerta de cansaço do condutor, alerta de ângulo morto, câmara traseira panorâmica ou assistente de estacionamento automático. Por fim, o período de encomendas começa em breve, enquanto a chegada aos concessionários dá-se no início de 2021.

