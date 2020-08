Novo Peugeot 308 já está em ensaios e foi “apanhado”

By José Manuel Costa on 7 Agosto, 2020





A nova geração do modelo compacto já começou os testes de desenvolvimento e um grupo de quatro modelos foram “apanhados” nas estradas francesas pelos jornalistas e fotógrafos do sítio Le Nouvelle Automobile.

Depois de um protótipo ter sido apanhado a fazer testes de novas funções de condução autónoma e onde foi possível ver que o i-Cockpit tem novas cambiantes, finalmente surgiram na estrada protótipos do novo modelo, no caso carrinhas e uma berlina, totalmente camuflados e a rodarem próximo de Sochaux.

Apesar da camuflagem, percebe-se que o 508 será o ponto de partida para o 308, ou seja, um carro mais sibilino, mais desportivo e onde estão lá todos os detalhes da linguagem de estilo: os dentes de leão, as luzes diurnas, enfim, tudo. Já a grelha dianteira de generosas dimensões com uma entrada de ar inferior a destacar-se.

Apesar das fotos fraquinhas em termos de qualidade, percebe-se que a lateral não vai mudar muito com uma superfície vidrada estreita e com uma linha de cintura elevada. As cavas das rodas são musculadas, enquanto que na traseira há mais dificuldades em descortinar pormenores. O novo 308 será revelado na primavera de 2021, sabendo-se que será mais leve, mais tecnológico e terá condução autónoma de nível 3, algo em que a PSA está a trabalhar há muito tempo.

