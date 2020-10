Novo serviço da Hyundai oferece acesso a mais de 160 mil pontos de carregamento em toda a Europa

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

A Hyundai decidiu lançar o Charge myHyundai, um serviço integrado de carregamento público panEuropeu. Ou seja, esta parceria com a Digital Charging Solutions (DCS), permite que os condutores de Hyundai elétricos ou híbridos plug-in tenham acesso a mais de 160 mil pontos de carregamento em toda a Europa, incluindo corrente AC e DC. Deste modo, basta recorrer a uma simples plataforma digital para ter acesso às mais variadas operadores.

“Com a introdução do Charge myHyundai, estamos a proporcionar aos clientes Hyundai de veículos elétricos e híbridos plug-in com um serviço extenso de carregamento de veículos que combina o eRoaming com uma solução de pagamento simplificada”, diz Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Presidente de Marketing & Produto da Hyundai Motor Europe.

Para já sabemos que o Charge myHyundai será introduzido em seis mercados europeus em setembro e outubro. Falamos de França, Itália, Espanha, Noruega, República Checa e Suíça. O serviço será ativado para os clientes do Reino Unido no quatro trimestre de 2020 e, num futuro próximo, alargar a mais países onde deve estar incluído Portugal.

