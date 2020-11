Novo Skoda Superb híbrido plug-in chega a Portugal e já sabemos quanto custa

By Guilherme André on 19 Novembro, 2020







A Skoda anunciou a chegada do novo Superb híbrido plug-in ao mercado português. Disponível tanto na carroçaria sedan como Break (carrinha), o modelo checo é a mais recente adição à lista de opções eletrificadas em Portugal. Os clientes podem escolher esta nova variante nos níveis de equipamento Ambition e Style, bem como para o Superb Sportline e Superb L&K. Quanto ao preço este começa nos 40 943€ na variante mais acessível, Ambition (tabela de preços completa em baixo).

Esta solução híbrida plug-in utiliza uma solução idêntica à utilizada em outras marcas do grupo Volkswagen. Ou seja, recorre ao motor 1.4 TSI, associado a um propulsor elétrico que, no total, debitam uma potência combinada de 218 cavalos e 400 Nm de binário. Com estes números a aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 7,7 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 224 km/h. O condutor pode fazer a gestão da energia ao selecionar um dos três modos de condução disponível: Sport, Hybrid e E (elétrico).

Um dos pontos fortes destas opções híbridas plug-in é a possibilidade de andar em modo 100% elétrico. No caso do novo Superb, a bateria de 13 kWh (10,4 kWh úteis) permite percorrer até 55 km em modo 100% elétrico. Quanto chega a altura de carregar, é possível carregar, com recurso a uma Wallbox, em 3 horas e 30 minutos.

Conheça os preços do novo Skoda Superb híbrido plug-in:

Superb

Ambition 1.4TSI DSG – 40 943 euros

Style iV 1.4TSI DSG – 44 792 euros

Sportline iV 1.4TSI DSG – 45 772 euros

Laurin & Klement iV 1.4TSI DSG – 48 857 euros

Superb Break

Ambition 1.4TSI DSG – 42 059 euros

Style iV 1.4TSI DSG – 45 799 euros

Sportline iV 1.4TSI DSG – 46 839 euros

Laurin & Klement iV 1.4TSI DSG – 49 472 euros

