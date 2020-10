Novo teaser da Bugatti deixa pergunta e mistério sobre novo modelo

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

Se por um lado há teasers que revelam grande parte de carros que já sabemos quais são, há outros que nos deixam completamente sem saber do que se trata. É o caso do novo mistério lançado pela Bugatti que deixa a pergunta “What if…?”, que significa “e se…?” em português, sobre um possível novo modelo. Para já, não há mais nenhuma indicação de que veículo será este, apenas uma foto da traseira com farolins em forma de X. Os primeiros rumores apontam para a traseira de um Chiron Pur Sport devido à asa, contudo, a mesma nunca apareceu iluminada até então.

Contudo, há alguns meios que deram indicações de que a Bugatti está a trabalhar num one-off para pista que deveria chegar em outubro. Tendo em conta que o mês está prestes a chegar, este teaser pode ser exatamente deste possível one-off. Alegadamente o veículo vai utilizar o W16 8.0 litros utilizado no Chiron Super Sport 300+ e Centodieci. Seja como for, vamos ter de esperar por mais detalhes para perceber de que supercarro “esconde” esta imagem.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI