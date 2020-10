Novo teaser do Hyundai i20 N deixa Fiesta ST e Polo GTI em sentido

By Guilherme André on 7 Outubro, 2020





A Hyundai está a apostar forte na gama de desportivo N e, para tal, vão lançar o mais pequeno deles todos, o i20 N. O desportivo sul-coreano vai apresentar-se com um visual bem mais agressivo face às variantes base, com entradas de ar maiores e uma asa dianteira mais proeminente. O trabalho de carroçaria é ainda visível nas saias laterais ou na traseira com uma asa de grandes dimensões.

Contudo, o ponto mais importante encontra-se debaixo do capot. Enquanto a Hyundai apenas refere que é um motor turbo, algumas pessoas já tiveram a possibilidade de conduzir a versão de testes. Deste modo, os rumores apontam para o motor 1.6 litros a gasolina com potências superiores a 200 cavalos e 275 Nm de binário. Isto deixa-o no mesmo patamar de carros como o Polo GTI ou Fiesta ST, dois dos bons pocket rockets da atualidade. No vídeo em baixo pode ainda ouvir como vai “rosnar” o desportivo sul-coreano. De referir ainda que deve receber uma caixa manual de seis velocidades, e uma afinação de suspensão mais desportiva. O Hyundai i20 N chega aos concessionários europeus na primavera de 2021.

