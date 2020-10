Novo Volkswagen Golf GTI chega a Portugal e já sabemos quanto custa

By Guilherme André on 15 Outubro, 2020

















A oitava geração do Volkswagen Golf acaba de receber a versão GTI em Portugal. O mítico desportivo alemão já pode ser encomendado em território nacional e o preço começa nos 45 313 euros. De recordar que está equipado com o motor quatro cilindros de 2.0 litros TSI que chega aos 245 cavalos 370 Nm de binário. Este pode estar associado a uma caixa manual de seis velocidades ou transmissão automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

A plataforma MQB tem suspensão McPherson à frente e multibraços atrás com o novo “Veihcle Dynamics Manager” que controlo o diferencial autoblocante elétrico XDS e ainda o opcional controlo adaptativo dos amortecedores (Dynamic Chassis Control). A direção também está mais direta. Há vários modos de condução (Comfort, Eco e Sport). No interior o GTI tem os bancos em tecido tartan como no Golf GTI original, um novo volante e até uma bola de golf na alavanca da caixa manual. Tidos os modelos têm o Innovision Cockpit, com um ecrã de 10,25 polegadas para o painel de instrumentos e um ecrã de 10 polegadas sensível ao toque.

No que diz respeito a equipamento de série, os clientes podem contar com bloqueio do diferencial eletrónico, faróis iQ.Light ou faróis de nevoeiro em LED. No interior, como já assistimos no lançamento das versões base do Golf, reina a digitalização. Assim, podemos encontrar painel de instrumentos digital com 10 polegadas, sistema de comunicação entre veículos Car2X, sistema travel assist ou ainda a função App-Connect Wireless.

