Novos acessórios da Mopar vão dar mais estilo ao Fiat 500

By Guilherme André on 16 Novembro, 2020

























Na anterior geração o Fiat 500 era um dos veículos mais facilmente personalizáveis da indústria automóvel. A marca italiana tinha uma grande panóplia de soluções, bem como versão especiais, para o mítico citadino. Com esta herança, o novo Fiat 500, desvendado em março, também vai ser assim. Isto porque a Mopar decidiu criar mais de 80 acessórios para que os clientes possam personalizar o 100% elétrico a gosto. Tudo isto está dividido por várias secções, mas todas elas com um denominador comum: acrescentar estilo ao citadino.

Começando pela moda, surgem os denominados Fashion Accessories. Estes remetem para um exterior com tons de bronze e alguns cromados, jantes especiais, capa da chave personalizada e uma decoração específica no tejadilho. Como se isto não bastasse, encontramos ainda compartimentos especiais de arrumação no interior. Por outro lado, se pretende um aspeto mais desportivo, há os Sport Techno Accessories. Aqui vai encontrar jantes de 17 polegadas e vários acabamentos em cinzento mate. Para além destes dois packs, os clientes podem ainda selecionar outros tipos de acessórios, vendidos em separado, como filtro de habitáculo, mala especial da Mopar para arrumação dos cabos de carregamento.

