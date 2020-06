O Audi Quattro era um “tanque” mas nem na época nem nos dias de hoje funciona debaixo de água

By José Manuel Costa on 23 Junho, 2020

O sistema de tração integral quattro é lendário e se hoje não tem nada a ver com o do passado, continua muito eficaz. Mas… não funciona debaixo de água!

Mas há sempre alguém que tenta como aconteceu com o dono do Audi A7 quattro que é o protagonista deste vídeo. Decidiu tentar a sua sorte e tentou passar um túnel cheio de água.

Acelerou, mas a coisa correu muito mal e a verdade é que o A7 quattro não é um barco: a frente mergulhou e o que aconteceu a seguir não se percebe muitio bem. Veja o vídeo e, por favor, não faça o mesmo!

