O Hummer vai regressar como veículo elétrico, mas qual será o aspeto dele?

By José Manuel Costa on 13 Maio, 2020





































Arnold Schwarzenegger imortalizou o Hummer H1, o modelo de estrada feito a partir do veículo militar Humvee, desaparecido em 2006. A marca está de regresso com um modelo elétrico, mas ninguém sabe como será e Samir Sadikhov, designer que já trabalhou para a Lamborghini e para a Genesis, decidiu dar-nos uma ideia do que poderia ser um Hummer moderno.

Desaparecido há mais de uma década, o Hummer H1 continua a se rum carro procurado e mudam de mãos por mais de 100 mil euros. A visão de Samir Sadikhov passa por atualizar o estilo original, bruto e musculado. A grelha dianteira está diferente tal como os faróis com tecnologia recente, mas mantendo o aspeto geral do Hummer. O capô é em concha e faz de guarda lamas.

Os enormes espelhos exteriores desaparecem, dando lugar a câmaras. O resto é uma mera evolução do estilo original do Hummer. O tejadilho tem quatro escotilhas que fazem de teto de abrir individual para cada um dos quatro ocupantes do interior do Hummer. O carro só existe em desenho, mas está pensado para ser elétrico e ter motores que ultrapassam os 1000 CV. A construção modular permitirá fazer um SUV com enormes capacidades fora de estrada.

