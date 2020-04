O novo software da Tesla reconhece semáforos, para no vermelho e arranca no verde

By José Manuel Costa on 30 Abril, 2020

Está a caminho dos modelos Tesla que circulam em todo o mundo uma nova atualização de software que permite “ver” e obedecer às luzes vermelha e verde.

A atualização do Autopilot já começou em março com um grupo selecionado de utilizadores que validaram o sistema antes de ser enviado para todos os outros. Todos, quer dizer, apenas os que estejam equipados com o “Hardware 3”, ou seja, a mais recente versão do computador de bordo que alimenta o Autopilot.

O sistema será atualizado pela internet e funciona de forma simples: quando o Autopilot é ativado, o carro automaticamente desacelera e para na luz vermelha do semáforo ao reconhece-lo. Quando a luz verde surge, basta tocar uma vez no botão do Autopilot ou dar um toque no acelersdor, e o carro acelera e volta á velocidade programada.

Porém, a Tesla avisou que o sistema não funcionará em todo o lado e em determinados locais como passadeiras e passagens de nível. E, já agora, alerta todos os utilizadores que terão de estar alertas e prontos para tomar ação se o sistema falhar, incluindo travar o carro se necessário.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI