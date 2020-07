O próximo Honda Civic Type-R pode ser assim… dizem os japoneses da BestCar

By José Manuel Costa on 21 Julho, 2020





A próxima geração do Civic não vai prescindir da versão Type-R e o sinal disso mesmo foi dado pela Honda ao deixar ver alguma coisa do novo Civic através da versão desportiva.

Um protótipo foi apanhado e fotografado e a fraca camuflagem que exibia deixou espaço suficiente para que os nossos camaradas da revista japonesa BestCar desenharem uma antevisão que aqui publicamos com a devida vénia.

O Civic vai manter a imagem original que mostra desde há algum tempo e o Type R continuará a ser exuberante, sendo que o carro perderá o óculo traseiro dividido em duas partes. Como dissemos, o Civic Type estará nos antípodas de modelos como o Golf GTI ou o Cupra Leon, tendo a curiosidade de ser feito nos Estados Unidos, depois de ser fechada a fábrica de Swindon.

Quanto ás especificações, nada se sabe, mas os nosso colegas japoneses dizem que o carro continuará com um motor de quatro cilindros e 2.0 litros, mas receberá hibridização através de dois motores elétricos colocados no eixo traseiro, o que oferecera, pela primeira vez, a tração integral ao CIvic Type R. Receberá vectorização de binário e terá quase 400 CV, ainda assim, longe de carros como o Mercedes A45S AMG. Porém, vejamos o que vai acontecer mais para a frente.

