O que acontece quando um Jeep Grand Cherokee TrackHawk e um Lamborghini Urus fazem uma corrida?

By José Manuel Costa on 13 Julho, 2020

Os rapazes americanos da Hennessy tiveram a oportunidade de colocar as mãos em dois dos mais velozes SUV do Mundo. O resultado é interessante!

Os dois modelos que estão no vídeo estão na Hennessy para serem modificados – e certamente que os voltaremos a ver daqui a uns meses – mas antes fizeram umas corridas entre eles para perceber qual é o mais veloz.

De um lado, musculo americano: o Jeep Grand Cherokee Trackhawk, uma “besta” com motor HEMi V8 de 6,2 litros com 717 CV e 875 Nm que vai dos 0-100 km/h em 3,5 segundo, faz o 0-400 metros em 11,6 segundos com uma velocidade final de 187 km/h. A velocidade máxima é de 290 km/h.

O orgulho europeu é defendido pelo Lamborghini Urus, um italiano pensado por alemães, com um motor V8 de 4 litros duplo turbo com 650 CV e 850 Nm de binário, que chega dos 0-100 km/h em 3,6 segundos e toca os 305 km/h. Quem ganha? Bom, para saber isso terá de ver o vídeo.

