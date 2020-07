O que tem de fazer para o ar condicionado não o deixar ficar mal nas férias? O AUTOMAIS ajuda-o!

By José Manuel Costa on 15 Julho, 2020

A climatização é algo que deveria ser cuidadosamente revista de forma amiúde, porém é das coisas mais importantes, principalmente quando chega o calor do verão ou o gélido inverno. Se é daqueles que apenas se preocupa com o filtro do sistema, saiba que há mais coisas que merecem cuidado.

O período de confinamento deixou o seu carro parado demasiado tempo e para lá dos cuidados que foi forçado a ter com a bateria, o sistema de climatização tem de receber atenção e com a chegada dos meses de verão – especialmente o mês de agosto – pode acontecer-lhe o inesperado, ou seja, no meio da canícula, ficar sem ar condicionado.

O que deve, então, fazer?

Em primeiro lugar, confirmar se o gás refrigerante do sistema está no nível certo e se não há fugas no sistema. Para isso, terá de ir a uma oficina para que seja verificado o nível de gás e qualquer fuga. Isto sucede porque o gás não é infinito e precisa de ser substituído em prazos específicos.

Convirá, também, perceber qual a idade do seu veículo e se está pronto para receber o gás HFO-1234yf, que depois de 2017 veio substituir o gás R134a, pois este último foi julgado como tendo impacto no ambiente, especialmente no efeito estufa. E dizemos isto porque um sistema de refrigeração que use R134a não pode receber o HFO-1234yf.

Por outro lado, deverá verificar se o compressor está a funcionar em condições, pois se isso não suceder, o ar condicionado não vai funcionar. Se alguma avaria acontecer, prepare a carteira, pois é bem mais caro mudar o compressor que fazer uma revisão ao sistema e carregar o gás refrigerador.

O sistema de ar condicionado não serve, apenas, para refrigerar o habitáculo, funciona também para filtrar e purificar o ar dentro do carro. Portanto, convirá inspecionar o sistema amiudes vezes, trocar os filtros e limpar todas as condutas do sistema, onde podem ficar alojadas condensação, bactérias e sujidade, acumuladas durante o Inverno e que podem lançar detritos e maus cheiros para o interior do veículo. Portanto, nesta época de Covid-19, a desinfeção e o tratamento anti-bacteriano, são fundamentais, existindo já oficinas que utilizam o ozono para cuidar dessa situação.

Finalmente, não se esqueça de mandar verificar o evaporador, o sistema que permite á climatização absorver a humidade do habitáculo.

Com que periodicidade deve fazer tudo isto? Razoavelmente, a cada 24 meses é u m prazo razoável, exceto a desinfeção que deverá ser feita, no mínimo, a cada seis meses com o recurso ao ozono.

