O quê? Um Corvette C8 numa corrida contra uma… Ford F-150 Shelby Super Snake?

By José Manuel Costa on 8 Julho, 2020

Os americanos adoram as corridas de “dragsters” e as “drag races” são, para eles, a melhor forma de avaliar a capacidades de um carro. Desta feita temos frente a frente um Chevrolet Corvette C8 face a um Ford Shelby F-150 Super Snake.

Se o primeiro é já sobejamente conhecido, o segundo é mais raro. Falamos de uma pick-up feita com base num F-150, o veículo mais vendido nos EUA e no mundo com mais de um milhão de unidades vendidas a cada ano.

E então o que fizeram os rapazes da Shelby? Ora, pegaram no motor V8 de 5.0 litros do Mustage e colocaram-lhe um supercompressor de 2.9 litros da Whipple. Depois, modificaram a injeção e várias peças internas do motor e sacaram 770 CV! Sim, leu bem, 770 CV nesta F-150. Pesado o F-150 SUper Snake vai dos 0-100 km/h em 3,45 segundos! Ah, pois é! Valores na casa dos superdesportivos.

Ou seja, o Ford Shelby F-150 SuperSnake não faz sentido absolutamente nenhum. É totalmente desnecessário ter 770 CV numa “pickup”! Mas é isso mesmo que a torna tão interessante e é por isso que a Shelby vende este verdadeiro monstro.

No outro lado está o mais racional e belo Corvette C8 com um V8 atmosférico a debitar 495 CV, menos 275 CV que o F-150 SuperSnake. Mas é infinitamente mais leve e aerodinâmico que o “tijolo” da Ford.

A pergunta é: quem foi mais rápido, o Corvette C8 ou o Ford F-150? Veja o vídeo e fique a saber tudo sobre esta competição… estranha!

