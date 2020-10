O Torsus Praetorian é o autocarro escolar mais radical de sempre

By João Isaac on 26 Outubro, 2020









A Torsus revelou uma versão do seu radical Praetorian apontada às escolas. São inúmeras as versões já reveladas, destacando-se uma ambulância, uma caravana, um centro de comando e uma de intervenção e controlo de motins. A versão escolar é a mais recente adição à gama e está igualmente preparada para enfrentar os terrenos mais desagradáveis que se possa imaginar.

Para isso conta com diferenciais bloqueáveis, suspensão reforçada de longo curso, travões de tambor de grandes dimensões e com jantes de aço calçadas com enormes pneus específicos para off road. A plataforma do Praetorian tem origem num camião da MAN. Os ângulos de ataque, saída e ventral são também referenciais.

O motor desta nova versão escolar mantém as características da versão standard. Assim, o motor Diesel de seis cilindros em linha com 6,9 litros mantém os 290 cavalos e o impressionante binário de 1150 Nm, números capazes de puxar o Praetorian até uma inclinação máxima de 65%.

Por dentro, há lugar para 35 passageiros e os bancos possuem nesta versão escolar uma decoração específica. Como equipamento opcional, a Torsus propõe, por exemplo, televisão, leitor de DVD, máquina de café, frigorífico e um sistema de ar condicionado preparado para climas mais exigentes. O preço base do Praetorian são 166 mil euros, podendo chegar aos 386 mil euros da versão topo de gama.

