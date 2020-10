O Volkswagen K70 está de parabéns pelo seu 50º aniversário

By João Isaac on 20 Outubro, 2020

O Volkswagen K70 foi apresentado em Salzgitter no dia 20 de outubro de 1970, dia em que foi também revelada a nova unidade de produção especificamente construída para o modelo alemão. O Volkswagen K70 foi um modelo inovador à data, ficando para a história como o primeiro Volkswagen a recorrer a um motor que não dependia apenas do ar para a sua refrigeração, bem como por apostar numa configuração de tração dianteira.

Esta disposição “tudo à frente” viria a tornar-se num tremendo sucesso em modelos como o Golf e o Passat. O K70 destacou-se igualmente pelo seu evoluído chassis com configuração de suspensão totalmente independente, bem como pela generosa distância entre eixos que lhe permitia oferecer elevados níveis de habitabilidade.

Também no campo da segurança o K70 deixou a sua marca, apostando em zonas de deformação em caso de embate, num compartimento reforçado de forma a proteger os passageiros, numa colocação inteligente do tanque de combustível, bem como na preparação para a instalação de cintos de segurança para todos os passageiros. O Volkswagen K70 foi desenhado por Claus Luthe, designer de referência naquela época.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI