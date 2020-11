Obrigacionistas da Peugeot S.A. aprovam fusão da PSA e FCA

By Guilherme André on 16 Novembro, 2020

Numa altura em que os grupos FCA e PSA se encontram nos últimos preparos para a fusão, que vai dar origem ao grupo Stellantis, anunciam mais um passo rumo ao objetivo. Segundo comunicado, A Peugeot S.A. conseguiu a aprovação do projeto de fusão por parte dos portadores de títulos obrigacionistas emitidos no âmbito do Programa EMTN do Grupo. “A Peugeot S.A. anuncia hoje o sucesso desta consulta após ter recolhido uma grande maioria de votos no final de ada uma das Assembleias Gerais de Obrigacionistas”, podemos ler em comunicado.

Para além disso, também conseguiram a aprovação dos bancos parceiros para as linhas de crédito renováveis, cada uma no valor de 3 mil milhões de euros. Perante isto, a criação do Grupo Stellantis está mais próxima de acontecer. De relembrar que a oficialização da fusão está marcada para o final do primeiro trimestre de 2021.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI