Oh,oh! A ACEA faz previsão terrível para as vendas no final de 2020!

By José Manuel Costa on 25 Junho, 2020

A Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) fez uma previsão para o volume de vendas de 2020 que indica um recuo de 25% no final do ano.

Uma previsão verdadeiramente terrível que prevê uma redução de 3 milhões de unidades vendidas em 2020, ou seja, das 12,8 milhões de unidades escoadas em 2019 para 9,6 milhões este ano, exatamente, menos 25% que no ano passado.

Para já, a pandemia de Covid-19 contraiu o mercado 41,5% até ao momento. Em termos de volume, o valor ajustado na previsão para 2020 representa o mais pequeno volume de carros vendidos desde 2013, quando a indústria estava a recuperar de seis anos consecutivos de quebra de vendas depois da última crise das dívidas soberanas.

Em declaração à imprensa, a ACEA diz que “mantemos a esperança que o cenário mais dramático possa ser mitigado rapidamente, através de medidas tomadas pela União Europeia e governos nacionais.” Erik-Mark Huitema, direto geral da ACEA, referiu que “dado o nunca visto colapso nas vendas, incentivos às compras e esquemas de abate de modelos antigos são necessários, urgentemente em toda a Europa para estimular a procura por carros novos. No interesse da indústria, da economia da União Europeia e de todos, solicitamos o apoio económico, financeiro e político da união nos meses que se vão seguir.”

Esta previsão mostra o pior recuo de vendas de sempre da indústria automóvel europeia, tendo as vendas de carros novos mergulhado 78% no mês de abril.

