Olha a Ferrari a testar o Purosangue disfarçado de GTC4 Lusso!

By José Manuel Costa on 4 Agosto, 2020

Pois é, o primeiro SUV da Ferrari – Enzo Ferrari deve andar a rebolar no caixão e os fervorosos tifosi andam a fazer caretas – está previsto já para 2021 pelo que este GTC4 Lusso (ex-Ferrari FF) despertou a nossa atenção.

Filmado pelo “youtuber” Varryx, o Ferrari GTC4 Lusso foi apanhado em Maranello e pode ter sido o primeiro avistamento de algo remotamente ligado ao SUV. Curiosamente, há dois anos, um GTC4 Lusso foi “apanhado” em testes com uma generosa distância ao solo e cavas das rodas absurdamente grandes. Então não é que dois anos depois, volta a ser um GTC4 Lusso a ser descortinado à saída de Maranello, uma vez mais, com cavas das rodas generosas e uma altura ao solo muito grande.

A Ferrari, como é costume, não reage a estes avistamentos nem revela absolutamente nada sobe o que anda a fazer, mas “escavando” mais fundo percebemos que o Purosangue começará em fanfarra com motores V6 e V8 turbo, sendo, para já, descartado o bloco V12 da Ferrari. O mais provável é ter um V8 turbo com hibridização e o V6 igual, sendo esperado que a Ferrari apresente com o Purosangue um híbrido “Plug In”. Resta, agora, esperar que a Ferrari deixe ver as primeiras “mulas” de teste, o que deverá acontecer a breve trecho pois o carro será revelado em 2021.

