Olhem e escutem só esta verdadeira beleza chamada BMW 3.0 CSL. Lindo, não é? Pois saiba que está à venda!

By José Manuel Costa on 29 Julho, 2020







































O BMW 3.0 CSL de 1972 é um carro que nos deixa sem fôlego. Foi desenvolvido para ser homologado para o Europeu de Turismos, tendo iniciado a produção em maio de 1971. Este exemplar que está à venda nos EUA, é um dos originais 168 carros produzidos apenas durante 14 meses.

Mais uma vez é a “Bring A Trailer” que está a vender este belíssimo exemplar que vai a caminho dos 100 mil dólares. Um carro que estava pintado de amarelo, mas que devido a um profundo restauro em 1990, passou a ser preto com as cores da BMW Motorsport. O carro tem a asa traseira do Batmobile e o spoiler de tejadilho e tem jantes de 14 polegadas e pneus Kichelin XWX 205/70 14.

O carro não tem o bloco original montado, mas o carro é vendido com o motor 3.0 litros de seis cilindros em linha original. Atualmente, este 3.0 CSL está equipado com um motor de 3.5 litros M30B34, um seis cilindros com carburadores Weber duplos, acoplado a uma caixa Getrag 245/10 CR, a famosa “dog leg”, nova e instalada em novembro de 2018.

Curiosamente, este mesmo carro, já foi vendido no leilão Gooding & Company de Amelia Island em 2014 por 148 mil dólares, tendo voltado a mudar de mãos em 2019 num leilão da RM Sotheby por 131 mil dólares. É uma pena que quem o restaurou não tivesse mantido a pintura original e a mecânica, penalizando, assim, o preço final do carro.

