Opel Grandland X Hybrid com tração dianteira à venda a partir de 46.725€

By José Manuel Costa on 13 Julho, 2020







O novo Grandland X Hybrid com tração dianteira já está á venda em Portugal com duas versões: GS Line por 46.725 euros e o Ultimate fica por 51.125 euros.

A Opel alarga a oferta eletrificada que conta com o Opel Corsa-e e o Opel Grandland X Hybrid4 de tração às quatro rodas. O Grandland X Hybrid Plug-in com tração às rodas dianteiras apresenta-se com dois níveis de equipamento, GS Line e Ultimate. O sistema híbrido da Opel alia um motor elétrico ao bloco a gasolina 1.6 litros turbo, debita potência máxima de 225 CV e um binário máximo de 360 Nm.

O consumo médio, segundo na norma WLTP é de 1,5-1,4 l/100 km, com emissões de CO2 de 34-31 g/km. Em modo de funcionamento 100% elétrico, o Grandland X oferece autonomia até 57 quilómetros, que pode chegar aos 70 quilómetros circulando apenas em cidade, graças á bateria de 13,2 kWh. Esta equipado com travões capazes de recuperar energia resultante da inércia da travagem ou da desaceleração.

Todos os Grandland X Hybrid possuem de série bancos forrados a couro e tecido, ar condicionado, faróis de LED, comutação automática máximos-médios, sensores de luz e chuva, espelhos retrovisores exteriores com comando elétrico e aquecimento, sistema de fechadura central e ignição sem chave, jantes de liga leve, assistência ao arranque em subidas, travão de estacionamento elétrico, sensores de estacionamento à frente e atrás, câmara traseira e vidros traseiros escurecidos.

No capítulo da segurança, o equipamento de série inclui sistemas de assistência à condução como o alerta de colisão dianteira com deteção de peões e travagem de emergência, manutenção de faixa com correção automática da direção, reconhecimento de sinais de trânsito e deteção de cansaço do condutor. O sistema de informação e entretenimento IntelliLink Navi 5.0, com sistema de navegação e Opel Connect, também faz parte do equipamento de série. Possui um ecrã tátil de generosas dimensões e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

Híbrido ‘high-tech’: motor elétrico e motor a gasolina com turbocompressor e injeção direta

O Opel Grandland X Hybrid oferece três modos de condução – “Elétrico”, “Híbrido” e “Sport” – que podem ser selecionados pelo condutor. No modo “Híbrido” o sistema de motorização seleciona automaticamente a opção de propulsão mais eficiente, permitindo mudar para modo puramente “Elétrico”, sem emissões, quando chega a um centro urbano. O modo “Sport” alia a potência de ambos os motores térmico e elétrico para garantir a máxima performance.

O Grandland X Hybrid chega dos 0 – 100 km/h em 8,9 segundos e alcança a velocidade máxima de 225 km/h. A bateria pode ser recarregada através de um carregador de bordo de 3,7 kW (de série) ou, em opção, de 7,4 kW de potência. Os módulos da bateria estão situados sob o banco traseiro. O tempo de recarregamento da bateria com o carregador de bordo de 7,4 kW, é inferior a duas horas.

Para simplificar o recarregamento, a Opel oferece soluções específicas providenciadas pela Free2Move Services, a marca de mobilidade da PSA. A oferta integra um passe de acesso a uma completa rede de postos de carregamento e uma aplicação de planeamento de viagem que indica a localização de postos ao longo do percurso. A aplicação “myOpel”, por seu turno, permite programar horas de recarregamento ou ajustar à distância as regulações de pré-aquecimento do habitáculo, por exemplo. O sistema “Opel Connect” disponibiliza serviços como a navegação em tempo real com informações de tráfego e verificação das funções essenciais de funcionamento do veículo, bem como ligações diretas com os serviços de assistência em estrada e de emergência. Em caso de acidente com acionamento de tensores de cintos ou ‘airbags’, a chamada de emergência é efetuada automaticamente.

