Opel Insignia recebe duas novas motorizações

By Guilherme André on 22 Outubro, 2020

A Opel anunciou a entrada de duas novas motorizações no portfólio de motores do Insignia. Tanto a versão Grand Sport como Sports Tourer vão contar com uma solução Diesel e outra gasolina. Começando pelo Diesel, a marca alemã do grupo PSA estreia no Insignia o 2.0 litros Diesel com 174 cavalos e 380 Nm de binário. Esta solução surge associada à caixa automática de oito velocidades e a tração chega às quatro rodas motorizes. Com estes argumentos é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 223 km/h. No caso do Grand Sport os consumos anunciados pela Opel são de 5,1 l/100km e as emissões CO2 chegam aos 135 g/km.

Do lado da gasolina temos um motor quatro cilindros 2.0 litros, turbo a gasolina. Neste caso a caixa automática é de nove velocidades e tração dianteira. Assim, a típica aceleração dos 0 aos 100 km/h faz-se em 8,7 s e a velocidade máxima é de 228 km/h. Por agora apenas conhecemos as questões técnicas, mas fiquem atentos ao site Automais que, brevemente, vamos dar conta das nossas impressões destes motores.

