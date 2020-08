Opel Kadett contra Audi R8, Audi RS6 e BMW M3, quem ganha?

By José Manuel Costa on 12 Agosto, 2020

Aposto que já se está a rir e a pensar “estes tipos do AUTOMAIS andam a fumar alguma coisa esquisita” ou a dizer “põe mais tabaco nisso moço”. Mas se não quiser perder muito tempo, vá ver o vídeo…

Para quem acredita em mim, é verdade, na Alemanha existe um “Audi Killer” na forma de um Opel Kadett com veterana idade, mas preparado com um uma qualidade superior e a debitar… 730 CV! Ah pois é, 730 CV e a verdade é que o pequeno Opel Kadett enfrentou o Audi R8, o Audi RS6 e um BMW M3. O resultado? Veja o vídeo e se quiser, deixe o seu comentário.

