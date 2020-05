Opel oferece assistência em viagem gratuita para os profissionais do SNS

By José Manuel Costa on 12 Maio, 2020







A Opel Portugal vai disponibilizar, gratuitamente, o serviço de assistência em viagem

a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, no contexto da atual situação de calamidade, abrangendo todos os modelos Opel, independentemente da idade ou da quilometragem.

Contando com uma rede de 57 oficinas autorizadas que se encontram operacionais, distribuídas por todo o país, estes espaços estão aptos a receber as viaturas dos profissionais do SNS, num serviço que inclui o transporte da viatura para o reparador autorizado Opel mais próximo.

Os interessados deverão contactar a linha 800 206 669, de habitual assistência ao cliente ACP, devendo mencionar a referência “OPEL SNS”.Adicionalmente, está disponível a linha de contacto para os restantes clientes Opel, através do serviço de Apoio ao Cliente Opel, número 808 200 700, operacional de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00, ou em alternativa o e-mail [email protected]

