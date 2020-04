Opel oferece possibilidade de compra à distância

By José Manuel Costa on 14 Abril, 2020

Perante os constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, a Opel criou o sítio www.opel-stock.ptonde pode comprar o seu carro sem sair de casa.

A mobilidade continua a ser uma prioridade, particularmente para o depois da pandemia. A Opel quer ajudar os clientes particulares e profissionais contando com a rede de concessionários e ferramentas que permitem escolher, comparar, reservar, comprar e agendar a entrega ao domicilio, enfim, fazer todo o processo à distância.

Estas ferramentas permitem o contacto com os profissionais Opel, para apoio e esclarecimento de todas as dúvidas que possam existir. O cliente pode adquirir a sua viatura a partir de smartphone, tablet ou PC, com a entrega a ser efetuada no conforto e segurança da sua casa.

No site da marca, consegue configurar o veículo que pretende e, através da plataforma nacional Opel Web Store pode selecionar e reservar o seu veículo, além de aceder às melhores promoções em vigor a cada momento em https://www.opel-stock.pt/.

A Opel Web Store permite identificar todos os veículos disponíveis na área de residência do cliente e que se encontram nos concessionários da marca mais próximos.

Em caso de necessidade de financiamento, o BNP Paribas dispõe igualmente das ferramentas para que o cliente possa proceder ao financiamento da sua viatura, à distância, não invalidando a necessidade de envio de originais por via postal.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI