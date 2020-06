Ops! Ford Mustang chamado á oficina devido a problemas com os sistemas de segurança

By José Manuel Costa on 2 Junho, 2020

Se é um dos que comprou já este ano um Mustang, pode fixar descansado que não deve ser preciso levar o seu Ford á oficina.

Uma informação divulgada pela própria Ford, indica que alguns Mustang podem estar equipados com uma câmara dianteira que está desalinhada com o carro e, como resultado disso, várias funções de segurança não vão funcionar de maneira correta, aumentando, claro, o risco de haver um acidente.

Segundo a informação da casa da oval azul, “uma câmara dianteira mal calibrada pode levar aos sistemas informações erradas e deteriorar a funcionalidade durante a utilização do veículo. Essas funções incluem o assistente de pré-colisão, o Cruise Control Adaptativo, ajuda á manutenção na faixa de rodagem, alerta do condutor e o controlo automático dos máximos.”

Para já não há registo de acidentes ou de algum incidente causado por este problema que, para já, afeta 24 carros nos EUA e um carro no Canadá. Todos foram produzidos na fábrica de Flat Rock nos dias 10 e 11 de fevereiro e a solução é simples, recalibrar a câmara.

