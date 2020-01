Os 5 problemas mais comuns em carros usados

By Redação on 21 Janeiro, 2020

Quando se compra um carro usado, existe, de um lado, a vantagem de economizar dinheiro. O lado oposto, e menos feliz, da questão é o facto de poder vir a descobrir problemas inesperados. A maioria dos carros, quando comprados em plataformas ou vendedores de confiança, têm o potencial para ser um bom negócio. No entanto, este pequeno risco de complicações adicionais, podem ser o suficiente para denegrir a imagem de um vendedor.

Embora seja difícil eliminar completamente a possibilidade de comprar um carro usado com problemas, existem formas de minimizar este risco. Em primeiro lugar, precisa de saber o que procurar quando compra um carro usado. O mesmo serve se for vendedor: há problemas que deve antecipar. Isto não só requer uma inspeção visual básica como também um test-drive e, se possível, uma ida ao mecânico.

Para que fique a conhecer em linhas gerais os problemas mais comuns nos carros usados, listamos 5 para se prevenir.

Caixa de velocidades

Efectuar as mudanças bruscamente ou ter pouco cuidado com a caixa de velocidades tem consequências. E normalmente tanto afeta as mudanças tradicionais mas mais ainda as automáticas. A solução para as transmissões automáticas passa pela instalação de um software novo e atualizado no computador do carro. Avalie sempre se as mudanças estão bem calibradas caso seja um carro de transmissões tradicionais.

Motores de injeção direta

Os motores de injeção direta mais comuns estão sujeitos à acumulação de resíduos prejudiciais nas válvulas de admissão. Se este problema não for resolvido pode provocar um gasto acrescido de combustível, problemas no motor e um desempenho reduzido. Devido ao seu design, os motores com injeção direta têm mais problemas com a válvula de admissão que os restantes. Para prevenir esta questão, troque o óleo frequentemente e respeite a classe de combustível adequada ao modelo do seu carro. Tenha também em consideração as velas e os filtros de ar para manter o bom funcionamento da válvula.

Problemas de consumo de bateria

Baterias fracas ou em extinção podem causar estragos com diversas funções do veículo. A parte elétrica é cada vez mais moderna e é responsável pelo conforto bem como pelo funcionamento do carro. Antes de adquirir o carro é essencial testar tudo o que envolva a parte elétrica do carro. Os sistemas mais comuns incluem recursos avançados de segurança como a deteção de colisões, sistemas modernos de entretenimento, entre outros. Caso detete algum problema, negoceie com o vendedor a reparação ou o abate do valor da mesma.





Estado dos pneus

Travões

Talvez um dos primeiros e dos mais fáceis problemas a detetar. Observe os sulcos e o desgaste dos pneus a olho nu. Se o pneu estiver gasto, pode fazer como na situação anterior, negociar a compra de novos ou o seu valor.



Os veículos usados tendem a vir com as pastilhas gastas. Este tipo de substituição exige um serviço feito por um profissional. As pastilhas de travagem encontram-se debaixo do carro e apesar de sofrerem menos desgaste, isto acontece com o tempo.

Outras questões

Para além dos problemas mais comuns, há ainda outros para os quais deve estar prevenido. O enferrujamento dos painéis de carroçaria ou o desgaste do chassi podem comprometer a integridade estrutural do próprio veículo. Neste caso de reparação ou pintura, tente negociar com o comprador a melhor opção para ambos.

