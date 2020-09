Os SUV também conseguem andar fora de estrada?

By Guilherme André on 22 Setembro, 2020

Atualmente praticamente toda a gente quer um SUV. São práticos, garantem uma posição de condução mais alta e permitem levar todos os passageiros com conforto. No entanto, serão tão bons em todo-o-terreno como são em estrada? No vídeo em baixo, juntaram alguns dos SUV mais procurados do mercado para saber se são capazes de ultrapassar um duro percurso de obstáculos.

Neste tipo de terrenos a potência não é o mais importante, mas sim outros fatores como tração, pneus ou peso. Aqui podemos encontrar carros da Volvo, Lexus, BMW, Mercedes, Audi, Range Rover e Jeep. De modo a tornar o teste justo, o melhor piloto da primeira ronda de testes vai realizar o percurso de novo, mas desta vez em vez de conduzir um modelo, conduz todos. Faz ideia de qual é o modelo com mais argumentos fora de estrada? Veja o vídeo.

