Ouch!!!! Veja porque é que os carros do século passado eram verdadeiros… caixões!

By José Manuel Costa on 8 Julho, 2020

As imagens deste vídeo deixam claro que no passado as preocupações com a segurança estavam no final da lista de coisas opcionais que deveriam ser levadas em linha de conta no conceito de um automóvel.

Há imagens que são assustadoras e que nos devem fazer pensar como o investimento feito até agora em segurança deve ser elogiado. Vejam o vídeo e depois deixem o vosso comentário se assim entenderem.

