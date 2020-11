Pagani celebra com vídeo o último Huayra Roadster a sair da linha de produção

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

A Pagani decidiu celebrar em vídeo o último Huayra Roadster a ser produzido. Quanto ao modelo Huayra, este foi lançado em 2011, porém, só em 2017 é que surgiu a versão descapotável, denominada Roadster. Passando para a atualidade, o modelo limitado a apenas 100 unidades chegou ao fim com a última unidade a sair da linha de produção. Quanto ao dono, o objetivo dele era ter um Huayra Coupé, mas infelizmente já chegou tarde. Isso não o travou de assegurar um Huayra Roadster. Quanto ao hipercarro, este surge com uma carroçaria em fibra de carbono exposta e um interior em amarelo para fazer contraste. O preço não é conhecido, mas tendo em conta a inclusão de alguns extras, deve ter ficado perto dos 3 milhões de euros.

