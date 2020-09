Pai e filho enriquecem milhões a vender carros usados em máquinas de venda automática

By Guilherme André on 28 Setembro, 2020

Os carros usados são um mercado com muita procura em todo o mundo. Porém, nos Estados Unidos da América há uma empresa que tem uma forma inovadora de o fazer. A Carvana, uma revendedora online de carros usados norte-americana, é conhecida pelas máquinas gigantes de venda automática com vários andares. A forma de negócio é simples: a Carvana garante aos clientes mais de 19 mil carros em stock. Depois do cliente escolher o indicado, pode realizar a compra em apenas 10 minutos. Por fim, o cliente só precisa de ir a uma das 12 máquinas gigantes de venda automática espalhadas pelos Estados Unidos da América para levantar o carro novo.

Esta empresa foi fundada em 2012 e, cinco anos depois, Ernie Garcia II e o seu filho, Ernest Garcia III, decidiram entrar na bolsa. Desde então, ainda não tiveram nenhum trimestre de lucros, mas isso está a mudar.

De acordo com o Jornal de Negócios, as ações da Carvana subiram 31% na bolsa de Nova Iorque na terça feita. Tudo isto depois de anunciarem previsões de receitas e margens de lucro recorde. Mas como é que o negócio impulsionou desta maneira? De acordo com analistas, a pandemia levou os consumidores a procurar novas formas de comprar carros usados, onde o tipo de negócio praticado pela Carvana saiu beneficiado.

Olhando para os números, a empresa passou de 200 mil veículos vendidos em 2019, o que representa 3,9 mil milhões de dólares, para previsões de atingir dois milhões de viaturas em 2020. Este aumento exponencial ajudou a dupla a subir bastante a fortuna e a demonstrar que é um negócio a ponderar.

