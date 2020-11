Pandemia reduz tráfego nas estradas portuguesas no terceiro semestre

By Guilherme André on 12 Novembro, 2020

A Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP) mostrou os números referentes a tráfego nas autoestradas portuguesas no terceiro trimestre de 2020. Após um segundo trimestre caracterizado como “pior trimestre de circulação e tráfego médio desde que há registos na rede APCAP”, julho, agosto e setembro continuaram com os números negativos face a 2019. A redução de 14% do tráfego significa que circularam menos 3000 veículos por dia em julho, agosto e setembro, o que equivale a aproximadamente uma redução de 900 milhões de quilómetros percorridos.

Quanto a vias mais afetadas, destaque para a Via do Infante, A23 (Autoestrada da Beira Interior) e N125, todas elas com quebras superiores à média (28%, 22% e 18%, respetivamente). Estes números são o espelho do “reduzido número de turistas em Portugal durante o verão”, de acordo com a APCAP. “Os valores registados no terceiro trimestre representam uma melhoria em relação a abril, maio e junho, quando se verificaram com maior impacto as restrições impostas à circulação dos portugueses em confinamento, que os impediu de circular em fins de semana importantes como o da Páscoa”, alerta a entidade.

Fonte: APCAP

