Parece um Corvette, mas é apenas uma réplica chinesa híbrida plug-in

By Guilherme André on 30 Setembro, 2020

























A indústria automóvel chinesa é conhecida por criar modelos que, em muitos casos, são verdadeiras réplicas de carros conhecidos. É o caso do novo Songsan SS Dolphin, um veículo apresentado no Salão de Pequim, que surpreendeu pelas várias parecenças com o mítico Chevrolet Corvette C1 de 1958. Contudo, as linhas semelhantes às do clássico norte-americano escondem tecnologia bem atual. Isto porque, será produzido com um propulsor híbrido plug-in. Para tal, recorre ao motor 1.5 turbo a gasolina, associado a um motor elétrico que, em conjunto, debitam 319 cv e 535 nm de binário.

Ao nível estético, como já referimos, faz lembrar o Corvette C1, porém, recebe equipamento atual como faróis LED. Já no interior podemos encontrar uma mistura de elementos clássicos com modernos, como é o caso do sistema de infotainment ou o painel de instrumentos digital. Por fim, o Songsan SS Dolphin começa nos 74 246 mil euros, mas apenas se encontra disponível para o mercado chinês.

