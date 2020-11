Parece um Lamborghini Countach, mas está a anos luz de o ser

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020

O Lamborghini Countach é um dos desportivos clássicos mais apetecidos do mercado. Contudo, nem toda a gente o poder ter, não só pelo preço elevado, mas também pelas poucas unidades que ainda existem. Porém, isso não impede de visionários tentarem, a toda a força, ter um, como é o caso do falso Lamborghini Countach que trazemos hoje. Este pertence a uma celebridade tailandesa e é uma espécie de “Frankenstein”. Começando pelo chassis, este é, imagine-se, de um Hyundai. Como se isto não fosse suficientemente, atrás do condutor encontramos um motor V8 biturbo da Toyota que surge associado a uma transmissão que estava acoplada a um motor seis cilindros da Subaru. Até aqui, nenhum dos componentes é sequer perto de Itália!

Para além disso, está equipado com suspensão a ar, mas de acordo com o dono a mesma tem componentes retirados de um Nissan Skyline geração R32. E depois temos a carroçaria que é completamente desproporcional e conta com a personalização em branco e azul com o logo da Marlboro. Por fim, no vídeo percebemos também que todas estas misturas não são 100% fiáveis.

Fonte: CB Media

