Peugeot 2008 galardoado em Itália

O novo Peugeot 2008 foi galardoado com o prémio “Auto Europa 2021” pela União Italiana de Jornalistas do Setor Automóvel. Este título é referente ao modelo que deve tornar-se num dos mais importantes do mercado no ano seguinte, ou seja, em 2021. “Este prémio confirma, mais uma vez, a pertinência do projeto industrial da Peugeot, que, com as suas plataformas e design assertivo, está na origem de um novo conceito automóvel, ousado, de qualidade, mas, acima de tudo, com um elevado nível de inovação tecnológica, igualmente relacionado com a opção 100% elétrica. Em Itália, ainda com poucos meses de comercialização, o novo Peugeot 2008 foi já escolhido por 20.000 clientes. Com esta nova etapa, a marca Peugeot reforça significativamente a sua imagem e a sua presença no mercado italiano”, refere Salvatore Internullo, diretor da Peugeot Itália.

O Peugeot 2008 apresenta um visual musculado e com um visual irreverente, com destaque para a assinatura de luz “dentes de leão”. No interior apresenta a mesma receita do 208, ou seja, apresenta o i-Cockpit 3D. A isto acrescenta-se uma liberdade de escolha de motorização que pode ser gasolina Diesel ou ainda 100% elétrico. De recordar que o modelo foi eleito entre 15 candidatos, todos produzidos na Europa, com um mínimo de 10 mil unidades.

