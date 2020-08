Peugeot 508 PSE surge antes da apresentação oficial

By Guilherme André on 31 Agosto, 2020

A Peugeot vai apresentar a nova versão de topo do 508 em breve, porém, o desportivo híbrido plug-in não consegue fugir às câmaras “espias”. De facto, a berlina foi vista nos alpes franceses nos últimos preparativos para a apresentação daquele que será o 508 mais potente até à data. Ao que tudo indica, a apresentação oficial vai acontecer já em setembro e é esperado no mercado já em 2021.

Relativamente ao motor, o Peugeot 508 PSE vai estar equipado com um bloco a gasolina em conjunto com dois propulsores elétricos para um total de 360 cavalos. A potência chega às quatro rodas motorizes através da transmissão automática de oito velocidades, algo que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em aproximadamente cinco segundos.

As fotos da Worldscoop mostram que está idêntico aos 508 que já conhecemos, mas diferente em detalhes como a inclusão de alguns detalhes em verde. A ausência de camuflagem indica que o carro está praticamente pronto, ou até mesmo concluído, mas que estão nos ajustes finais. Veja mais fotos aqui

Foto: Worldscoops

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI