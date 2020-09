Peugeot lança novos produtos lifestyle para comemorar 210 anos

By Guilherme André on 14 Setembro, 2020













A poucos dias de completar 210 anos (26 de setembro), a Peugeot está a preparar o marco histórico. Para tal, criou uma linha de produtos lifestyle, denominada Since 1810, para todos os fãs da marca. Todos os produtos vão ter o logo comemorativo (na galeria em cima) onde o Leão original surge em cima de uma flecha. Começando pelo vestuário, a Peugeot tem disponível uma grande variedade de peças. Desde t-shirts, passando por sweatshirts com chapuz ou ainda casacos. Todos eles são vendidos em preto ou branco com o logo comemorativo bem visível.

Para além disso, a coleção é ainda completa por porta-chaves em preto, canecas de metal preto ou branco e, para quem quiser apurar os dotes de cozinha, um moinho de pimenta exclusivo e um avental com o Leão bordado. Toda esta panóplia de produtos tem preço balizados entre os 9,90 e os 70 euros. A coleção completa está disponível na loja online.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI